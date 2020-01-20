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Сестра прилетела спасать Гуфа, но его задержали арабские полицейские

20:09
  • понедельник
  • 20 января 2020

Артист устроил дебош на борту самолета

Российского рэпера Алексея Долматова (Гуф) задержали в аэропорту Абу-даби (ОАЭ).
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Артист летел из Таиланда в Москву с пересадкой в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Гуф начал дебоширить еще в воздухе. Когда самолет приземлился, его забрали сотрудники полиции, пишет telegram -канал Super.

Ранее стало известно, что сестра и директор Алексея Долматова прилетели за них в Таиланд, чтобы отвезти в наркологическую клинику в Москве или Израиле. Артист потерял мобильный телефон, банковские карты и вел себя неадекватно.

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