Сестра прилетела спасать Гуфа, но его задержали арабские полицейские

Артист устроил дебош на борту самолета

Российского рэпера Алексея Долматова (Гуф) задержали в аэропорту Абу-даби (ОАЭ).

Артист летел из Таиланда в Москву с пересадкой в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Гуф начал дебоширить еще в воздухе. Когда самолет приземлился, его забрали сотрудники полиции, пишет telegram -канал Super.

Ранее стало известно, что сестра и директор Алексея Долматова прилетели за них в Таиланд, чтобы отвезти в наркологическую клинику в Москве или Израиле. Артист потерял мобильный телефон, банковские карты и вел себя неадекватно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"