ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский пытается вернуть эмигрирующих в США украинцев домой

20:40
  • понедельник
  • 20 января 2020

Власти работают над соответствующим законопроектом

Власти Украины начали работу над реформой, которая позволит репатриантам из США вернутся в Незалежную и получить гражданство.

Как отметил президент Владимир Зеленский, США – стратегический партнер Украины и поэтому эмигрирующие в США должны иметь возможность вернутся на родину.

"Мы рады за людей, которые едут и получают опыт, но мы также хотели бы, чтобы наша диаспора в США имела возможность вернуться, поэтому работаем над реформой двойного гражданства", - заявил он в интервью Newsweek.

Зеленский также выразил надежду, что все больше молодых украинцев будут получать образование в университетах США, а после работать на благо своей страны.

Ранее глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что Украине нужно восполнить численность населения для прогрессивного развития. Один из выходов из сложившейся ситуации – разрешить гражданам иметь двойное гражданство.

Видео: Зеленский посадит правительство на голодный паёк после демарша Гончарука

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.