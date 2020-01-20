Зеленский пытается вернуть эмигрирующих в США украинцев домой

Власти работают над соответствующим законопроектом

Власти Украины начали работу над реформой, которая позволит репатриантам из США вернутся в Незалежную и получить гражданство.

Как отметил президент Владимир Зеленский, США – стратегический партнер Украины и поэтому эмигрирующие в США должны иметь возможность вернутся на родину.

"Мы рады за людей, которые едут и получают опыт, но мы также хотели бы, чтобы наша диаспора в США имела возможность вернуться, поэтому работаем над реформой двойного гражданства", - заявил он в интервью Newsweek.

Зеленский также выразил надежду, что все больше молодых украинцев будут получать образование в университетах США, а после работать на благо своей страны.

Ранее глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что Украине нужно восполнить численность населения для прогрессивного развития. Один из выходов из сложившейся ситуации – разрешить гражданам иметь двойное гражданство.

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