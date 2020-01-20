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"Сейчас или никогда": Гарри прояснил отношения с Уильямом перед отъездом

21:18
  • понедельник
  • 20 января 2020

Братья не разговаривали два года

Принцы Уильям и Гарри помирились спустя два года вражды.
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Как сообщает газета The Sun, братья провели "тайные переговоры" перед отъездом герцога Сассекского в Канаду к Меган Маркл. К слову, жены обоих внуков королевы приложили "немало усилий" со своей стороны для примирения мужей. Тогда Гарри и Уильям решили, что время пришло - "сейчас или никогда".

"Они провели некоторое время наедине, работая над своими отношениями и обсуждая свое будущее. Это еще один признак настоящей оттепели в их отношениях <…> Если бы они сейчас ничего не уладили, они бы уже никогда этого не сделали", - приводит цитату "Экспресс-газета".

Ранее принц Гарри впервые прокомментировал отказ от королевских привилегий и переезд в Канаду вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи. Герцог отметил, что это решение далось ему с трудом, но иного выхода из сложившейся ситуации он не видел.  

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами яростной критики со стороны общественности.

Решение застигло королевский двор врасплох. 13 января Елизавета II провела встречу на высшем уровне с членами семьи. После продолжительной дискуссии королева поддержала решение молодых начать новую жизнь.

Видео: принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов

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