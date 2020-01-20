ВОЗ забил тревогу из-за нового коронавируса

В Китае от пациентов заразились 14 врачей

Комитет по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу из-за нового коронавируса 2019-nCoV.

Об том заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом. Заседание пройдет в среду, передает ТАСС.

В конце декабря в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Ряд специалистов предположили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Им заразились уже 198 человек, трое из них скончались. Многие случаи инфицирования связывают с рынком морепродуктов.

20м января власти Китая заявили, что новый коронавирус способен передаваться от человека к человеку. Доказательство тому – заражение 14 медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным.

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