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Стало известно, где Лукашенко нашел нефть дешевле российской

22:40
  • понедельник
  • 20 января 2020

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн в другой стране

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup. Поставка произойдет 22 января через литовский порт Клайпеда. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко похвастался, что нашел нефть дешевле российской. Тогда президент Белоруссии пожаловался, что Россия хочет поставлять нефть по ценам выше мировых, и это абсолютно не устраивает его страну.

Белоруссия начала поиск альтернативы российским поставкам нефти в связи с ростом ее стоимости на фоне проводимого Россией налогового маневра в нефтяной сфере.

Кроме этого, Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из России загрязненной хлорорганикой нефти. В понедельник сообщалось, что стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба".

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