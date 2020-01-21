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Россия представила доказательства фальсификации химиатаки в Сирии

09:12
  • вторник
  • 21 января 2020

Случившееся в Думе - инсценировка

На заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе России, наши дипломаты предоставили доказательства, что химатака, которая якобы была совершена  в апреле 2018-го года в сирийском городе Дума, сфальсифицирована. 
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Из просочившейся в публичное пространство служебной переписки сотрудников ОЗХО вытекало, что предварительный доклад Миссии был радикально и неизвестно кем переделан, а выводы были сформулированы с точностью до наоборот. Одним словом, составители доклада не узнали своего детища. Более того, от написания промежуточного доклада были отстранены почти все эксперты Миссии, работавшие в Думе, то есть был осуществлён явный подлог.

Как отметил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, к расследованию, которое провела  Миссия, много вопросов. А доклад, что она представила, был переделан неизвестными лицами, то есть осуществлен явный подлог. О чем неоднократно заявляли специалисты Организации по запрещению химоружия, работавшие в Думе.

Участникам Совбеза показали видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который сообщил, что выводы в итоговом докладе полностью противоположны тому, что выяснила группа во время расследования, пишут "Известия". Наши представители призвали организовать брифинг с участием всех экспертов Миссии, работавших по инциденту в сирийском городе.

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