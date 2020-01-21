ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дмитрий Харатьян отметит юбилей на сцене

09:41
  • вторник
  • 21 января 2020

Харатьян попал в кино еще подростком случайно

Народному артисту России Дмитрию Харатьяну во вторник исполняется 60. В кино он попал случайно - пришёл на пробы, чтобы поддержать свою одноклассницу, а в итоге сам снялся в фильме "Розыгрыш" и стал знаменитым. Сейчас на счету артиста более сотни ролей в театре и кино. А еще он главный гардемарин страны. В этом году с его участием выйдет уже четвёртый фильм серии. Юбилей Харатьян отметит концертом в Петербурге.

Подробности – в репортаже Полины Кастрицкой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.