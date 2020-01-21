Дмитрий Харатьян отметит юбилей на сцене

Харатьян попал в кино еще подростком случайно

Народному артисту России Дмитрию Харатьяну во вторник исполняется 60. В кино он попал случайно - пришёл на пробы, чтобы поддержать свою одноклассницу, а в итоге сам снялся в фильме "Розыгрыш" и стал знаменитым. Сейчас на счету артиста более сотни ролей в театре и кино. А еще он главный гардемарин страны. В этом году с его участием выйдет уже четвёртый фильм серии. Юбилей Харатьян отметит концертом в Петербурге.

Подробности – в репортаже Полины Кастрицкой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"