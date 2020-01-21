Ливийский конфликт: как навести порядок в стране

Ливийское урегулирование подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

В чем заключаются основные пункты краткосрочного плана действий по нормализации обстановки в стране? Какова роль Москвы и Анкары в этом вопросе? И как можно оценить усилия Запада?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Несмотря на всю зависимость от кризиса в Ливии, реально сделать ни Германия, ни Франция, ни Италия ничего не могут. Для России и Турции это, скорее, способ перевести дискуссию на новый уровень и дать европейцам возможность каким-то образом себя показать", - сказал он.

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