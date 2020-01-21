Сколько россияне готовы отдать за "красивый" номер машины

В России автовладельцы смогут выбрать номер для машины на портале госуслуг

Блатные номера за любые деньги. Сеть обсуждает проект Минэкономразвития, который предлагает гражданам купить красивые регистрационные знаки для своих автомобилей, передает "ТВ Центр".

Само определение "блатной номер" пришло из советских времен, когда все знали, для каких машин и с какими номерами везде зеленая улица. Среди автолюбителей еще в 90-е ценились номера, в которых видели тайный смысл. Аббревиатура из трех букв якобы вызывала паралич у сотрудников автоинспекции, которые никогда не тормозят такие машины.

Через портал госуслуг в следующем году можно будет зарезервировать привлекательный номер. Некоторые СМИ уже и размер пошлин опубликовали – вполне доступное удовольствие. 600 рублей за те же заветные три семерки.

Постановление о красивых номерах должно вступить силу с 1 января следующего года. И цены не кусаются.

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