ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сколько россияне готовы отдать за "красивый" номер машины

08:37
  • вторник
  • 21 января 2020

В России автовладельцы смогут выбрать номер для машины на портале госуслуг

Блатные номера за любые деньги. Сеть обсуждает проект Минэкономразвития, который предлагает гражданам купить красивые регистрационные знаки для своих автомобилей, передает "ТВ Центр".

Само определение "блатной номер" пришло из советских времен, когда все знали, для каких машин и с какими номерами везде зеленая улица. Среди автолюбителей еще в 90-е ценились номера, в которых видели тайный смысл. Аббревиатура из трех букв якобы вызывала паралич у сотрудников автоинспекции, которые никогда не тормозят такие машины.

Через портал госуслуг в следующем году можно будет зарезервировать  привлекательный номер. Некоторые СМИ уже и размер пошлин опубликовали – вполне доступное удовольствие. 600 рублей за те же заветные три семерки.

Постановление о красивых номерах должно вступить силу с 1 января следующего года. И цены не кусаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Выдача автовладельцу номерные знаки
Выдача автовладельцу номерные знаки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.