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Супруги умерли в один день после 65 лет брака

08:32
  • вторник
  • 21 января 2020

Перед смертью они держались за руки

Супруги Джек и Харриет Моррисон, которые прожили вместе 65 лет, скончались в один день в доме престарелых в городе Сент-Луис.
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Как пишет St. Louis Post-Dispatch, Харриет Моррисон попала в дом престарелых после того, как при падении сломала таз и бедро. К тому же она страдала деменцией. Через некоторое время ее супруг тоже упал и получил серьезную травму шеи, которая приковала его к инвалидной коляске. 

Джек настоял на том, чтобы его поселили вместе с супругой, которая стала забывать своих близких. "Иногда она узнавала его, а иногда нет", - рассказала племянница, за которой в свое время ухаживали Джек и Харриет. 

Супруги скончались 11 января. Сначала умер 86-летний Джек, а через несколько часов - 83-летняя Харриет.  Перед смертью они лежали на соседних кроватях и держались за руки. "Мне грустно, но я знаю, что они обрели покой и что они снова вместе. Это была история любви, о которой можно писать в книгах", - сказала племянница. 

Джек и Харриет познакомились в 1955 году. Через полгода они поженились. Супруги воспитали двух сыновей.   

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