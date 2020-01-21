Украинский Boeing 737 сбили двумя иранскими ракетами

Тегеран опубликовал очередной официальный отчет о расследовании

Украинский Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Детали авиакатастрофы содержатся во втором отчете Организации гражданской авиации Ирана. По данным следствия, в лайнер попали ракеты малого радиуса действия, выпущенные из ЗРК "Toр-M1".

Самолет "Международных линий Украины" направлялся в Киев. Лайнер вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени. А уже в 6.15 он пропал с радаров. В это время самолет набрал высоту чуть более 2 тысяч метров.

По данным радаров в аэропорту Мехрабад, в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот. Предположительно, он продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут.

В отчете сказано, что после попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту. Лайнер столкнулся с неким препятствием в парке развлечений и упал на землю. Самолет пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Ранее иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing – его приняли за вражескую крылатую ракету. В Тегеране пояснили, что ожидали атаки со стороны США после убийства американцами генерала Сулеймани. Из-за этого системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"