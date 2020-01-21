ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский Boeing 737 сбили двумя иранскими ракетами

08:30
  • вторник
  • 21 января 2020

Тегеран опубликовал очередной официальный отчет о расследовании

Украинский Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Детали авиакатастрофы содержатся во втором отчете Организации гражданской авиации Ирана. По данным следствия, в лайнер попали ракеты малого радиуса действия, выпущенные из  ЗРК "Toр-M1".
Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

Самолет "Международных линий Украины" направлялся в Киев. Лайнер вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени. А уже в 6.15 он пропал с радаров. В это время самолет набрал высоту чуть более 2 тысяч метров.

По данным радаров в аэропорту Мехрабад,   в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот. Предположительно, он продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут.

В отчете сказано, что после попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту. Лайнер столкнулся с неким препятствием в парке развлечений и упал на землю. Самолет пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Ранее иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing – его приняли за вражескую крылатую ракету. В Тегеране пояснили, что ожидали атаки со стороны США после убийства американцами генерала Сулеймани. Из-за этого системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.