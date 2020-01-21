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64-летняя Лариса Долина постройнела и похорошела

09:05
  • вторник
  • 21 января 2020

Певица появилась на публике в узких брюках

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Хиблы Герзмавы. На сцену поздравить исполнительницу вышли ее коллеги, среди которых была Лариса Долина.
Лариса Долина разрыдалась у гроба Началовой

64-летняя певица стала главной звездой вечера. Она появилась на публике в элегантном брючном черном костюме. Наряд выгодно подчеркнул фигуру Долиной. Было заметно, что артистка похудела.

Видео с преобразившейся Ларисой Долиной опубликовал на своей странице в Instagram Максим Галкин, наблюдавший за выступлением из зала. На кадрах Долина выглядит великолепно.

 

Весной 2019 года врачи запретили артистке занятия спортом из-за проблем с суставом. После этого певица сильно прибавила в весе. Избавиться от лишних килограммов исполнительница смогла лишь к январю 2020-го.

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