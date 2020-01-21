"Погасшая звездочка": красивая жизнь внезапно умершей 26-летней российской актрисы

Она столько всего должна была успеть

Солистка и педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина скончалась в возрасте 26 лет. Родные и близкие скорбят. Им не верится, что такая яркая жизнь оборвалась столь внезапно и рано.

Художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков сообщил, что у Рузавиной оторвался тромб. "Погасшую звездочку", по его выражению, похоронили 18 января. "О, Боже. Марина! Да как же так? Сегодня ночью не стало нашего солнышка", - написал Казаков в Instagram.

Свой последний день рождения Марина Рузавина отметила 15 января. Прошедший год стал для нее насыщенным. Она много работала, общалась со своими юными воспитанниками и успела отдохнуть на море в Африке.

Девушка преподавала хореографию, и дети ее любили. По случаю Дня учителя они подарили Марине блокнот с ее изображением и надписью "Солнце должно светить изнутри".

Марина Рузавина всегда улыбалась и излучала свет. Она была жизнерадостной, энергичной и разносторонне развитой личностью.

Марина стреляла из лука и любила рисовать. Правда, она немного стеснялась своих рисунков и вечно над собой подшучивала. В душе я художник, говорила она. "Руки-крюки, но главное получать удовольствие от процесса!" - писала девушка в соцсети, публикуя один из рисунков.

Рузавина любила путешествовать. За последние годы она побывала в Сочи, Марокко, на Кипре… Но больше всего ей запомнился Рим, где она отдыхала вместе с друзьями несколько лет назад. "Никогда не перестану вспоминать этот город. Такой таинственный и уютный", - признавалась Марина, выкладывая архивные снимки.

По Риму она гуляла со своим молодым человеком. Не исключено, что Вечный город так запал ей в душу именно благодаря тогдашней влюбленности. Кстати, в 2019 году Марина не выкладывала фотографий с возлюбленным. Оставалось ли ее сердце свободным, неизвестно.

- Совсем девочка... Ужасная трагедия, - пишут люди в комментариях к последним постам Марины.

- Милая девушка.

- Надеюсь, в новом мире ей будет как минимум не хуже.

- Такая молодая совсем и красивая, очень жаль.

- Тяжело принять тот факт, что жизнь может оборваться в любой момент.

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