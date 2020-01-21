Шарапову выбили на старте турнира Australian Open

Российская теннисистка проиграла хорватке Векич

Первый круг открытого чемпионата Австралии стал для Марии Шараповой и последним. Российская теннисистка покинула турнир, проиграв в стартовом матче хорватке Донне Векич.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту и закончилась со счетом 3:6, 4:6. Во втором сете Шарапова лидировала 4:1, но затем проиграла 5 геймов подряд. Теперь Векич сыграет с победителем встречи Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния).

Мария Шарапова попала в основную сетку Australian Open, минуя квалификацию. Организаторы турнира предоставили россиянке специальное приглашение (wild card). К сожалению, на спортивной форме теннисистки это никак не отразилось.

Недавно Шарапова с похожим результатом выступила на последнем турнире Большого шлема в США. Мария проиграла в первом круге своей давней сопернице Серене Уильямс и покинула соревнования, напоминают "Известия".

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