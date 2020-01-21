ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скончался пассажир экстренно севшего в Казани рейса

09:21
  • вторник
  • 21 января 2020

Бригада скорой помощи констатировала смерть

Пассажир рейса Москва-Южно-Сахалинск, совершившего экстренную посадку в Казани, скончался. Встретившие самолет врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь.
Пилоты посадили вертолет с пассажирами на трассу из-за непогоды (видео)

Ранее сообщалось, что у пассажира случился сердечный приступ. Помощь ему начали оказывать еще в полете.

"Экипаж самолета, совершавшего рейс Москва – Южно-Сахалинск, вынужден был совершить экстренную посадку из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать уже на борту воздушного судна и продолжили в аэропорту", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Южно-Сахалинского аэропорта.

В Минздраве Республики Татарстан уточнили, что прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Рейс, несмотря на ЧП, продолжился, самолет вылетел из Казани в Южно-Сахалинск.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Международный аэропорт Казань
Международный аэропорт Казань
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.