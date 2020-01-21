Скончался пассажир экстренно севшего в Казани рейса

Бригада скорой помощи констатировала смерть

Пассажир рейса Москва-Южно-Сахалинск, совершившего экстренную посадку в Казани, скончался. Встретившие самолет врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь.

Ранее сообщалось, что у пассажира случился сердечный приступ. Помощь ему начали оказывать еще в полете.

"Экипаж самолета, совершавшего рейс Москва – Южно-Сахалинск, вынужден был совершить экстренную посадку из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать уже на борту воздушного судна и продолжили в аэропорту", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Южно-Сахалинского аэропорта.

В Минздраве Республики Татарстан уточнили, что прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Рейс, несмотря на ЧП, продолжился, самолет вылетел из Казани в Южно-Сахалинск.

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