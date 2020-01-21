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Пелагея показала трогательное видео с дочерью и бывшим мужем

10:26
  • вторник
  • 21 января 2020

У малышки день рождения

33-летняя певица Пелагея Телегина выложила в Instagram подборку забавных и трогательных видео с ее дочерью, сделанных в течение последнего года. 21 января Таисии исполнилось три года.
Телегин показал фото улыбающейся дочери от Пелагеи

"Спасибо гаджетам, зафиксированных мгновений счастливого детства множество, не на одну карусель бы набралось", - написала Пелагея. Она поздравила девочку и всех ее родных, включая папу, с этим знаменательным днем.  

На опубликованных видео Пелагея красится, рассказывает стихотворение, стоит сонная в церкви, смотрит "Голос" по телевизору, примеряет мамины туфли… Вот она рассказывает, как завтра отправится в гости к бабушке и будет "обниматься, целоваться". А вот она повесила на плечо сумочку и объявила, что идет на работу с клюшкой. 

В кадре несколько раз мелькает отец малышки - нападающий клуба ЦСКА Иван Телегин. На одном видео девочка встречает папу дома, на другом - готовит ему салат, а на третьем они вместе едят яичницу. 

- Поздравляем Тасеньку! Пусть будет самой счастливой, - пишут в соцсети. 

- Какое чудо-чудесное! Мамино счастье!

- Маленькая мисс непосредственность.

- Чудесная девочка! Голосок и остроумие похлеще маминых!

- Какая сладкая куколка.

Ранее 27-летний Иван Телегин впервые прокомментировал развод с певицей Пелагеей. По его словам, две сильные личности не могут ужиться друг с другом. 

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Слухи о проблемах в их семье появились в декабре прошлого года. Пелагея перестала носить кольцо, а ее мужа заметили в компании с моделью. 26 декабря Пелагея объявила, что рассталась с Телегиным. 

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