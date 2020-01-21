Пелагея показала трогательное видео с дочерью и бывшим мужем

У малышки день рождения
33-летняя певица Пелагея Телегина выложила в Instagram подборку забавных и трогательных видео с ее дочерью, сделанных в течение последнего года. 21 января Таисии исполнилось три года.
"Спасибо гаджетам, зафиксированных мгновений счастливого детства множество, не на одну карусель бы набралось", - написала Пелагея. Она поздравила девочку и всех ее родных, включая папу, с этим знаменательным днем.
На опубликованных видео Пелагея красится, рассказывает стихотворение, стоит сонная в церкви, смотрит "Голос" по телевизору, примеряет мамины туфли… Вот она рассказывает, как завтра отправится в гости к бабушке и будет "обниматься, целоваться". А вот она повесила на плечо сумочку и объявила, что идет на работу с клюшкой.
В кадре несколько раз мелькает отец малышки - нападающий клуба ЦСКА Иван Телегин. На одном видео девочка встречает папу дома, на другом - готовит ему салат, а на третьем они вместе едят яичницу.
- Поздравляем Тасеньку! Пусть будет самой счастливой, - пишут в соцсети.
- Какое чудо-чудесное! Мамино счастье!
- Маленькая мисс непосредственность.
- Чудесная девочка! Голосок и остроумие похлеще маминых!
- Какая сладкая куколка.
Ранее 27-летний Иван Телегин впервые прокомментировал развод с певицей Пелагеей. По его словам, две сильные личности не могут ужиться друг с другом.
Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Слухи о проблемах в их семье появились в декабре прошлого года. Пелагея перестала носить кольцо, а ее мужа заметили в компании с моделью. 26 декабря Пелагея объявила, что рассталась с Телегиным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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