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В Госдуме рассматривают поправки в Конституцию

11:48
  • вторник
  • 21 января 2020

Что обсуждают депутаты?

Во вторник в Москве начинается заседание Совета Госдумы по поправкам в Конституцию. Соответствующий законопроект Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента накануне. Депутаты изучат предложения профильного комитета и определят дату рассмотрения инициативы в первом чтении, передает "ТВ Центр".
Путин предложил внести поправки в 22 статьи Конституции

Изменения в Основной закон обсуждали во вторник и члены рабочей группы. Поправки коснутся нескольких глав, в частности, подразумевается ужесточение требований к кандидатам на пост главы государства, а также к госслужащим.

Расширятся полномочия парламента и повысится статус Конституционного суда. Важные изменения в социальной сфере - президент предложил прописать в Конституции обязательную индексацию пенсий, пособий, МРОТ и других выплат - эту инициативу комиссия поддержала единогласно.

Кроме того, в ближайшее время будет определен статус Госсовета, который будет обеспечивать взаимодействие органов власти и участвовать в определении приоритетных направлений внутренней и внешней политики.

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