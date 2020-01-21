Появились подробности смертельного пожара в Томской области

Погибли 11 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после серьезного пожара в Томской области. ЧП произошло рано утром - загорелся одноэтажный деревянный дом.

Внутри находились 13 человек, выбраться смогли только двое. Тела остальных 11 обнаружили уже при разборе завалов. Площадь пожара превысила 200 квадратных метров - к моменту прибытия спасателей всё здание было охвачено огнем. На ликвидацию пожара потребовалось почти 8 часов.

Одной из возможных причин называют неисправность электрооборудования. Уже известно - помещение арендовала китайская компания, дом не был предназначен для проживания, однако, по всей видимости, использовался как общежитие для рабочих.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"