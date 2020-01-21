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В Давосе стартует Всемирный экономический форум

12:03
  • вторник
  • 21 января 2020

Что будет обсуждаться?

Проблемы экологии, геополитики, развитие технологий и промышленности во вторник в центре внимания в Давосе. Там начал работу юбилейный - 50-ый - Всемирный экономический форум.

В этом году на нем собрались участники из 118 стран. При этом более полусотни делегаций представлены на высшем уровне. От нашей страны прибыли исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин и руководители крупнейших российских компаний, передает "Газета.Ru".

В первый же день форума ожидается выступление Дональда Трампа, который приехал, несмотря на инициированную против него процедуру импичмента. Ожидается и сессия с участием эко-активистки Греты Тунберг." Помимо деловой программы, целый пласт дискуссий отведен международной повестке. Делегаты обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, конфликты в Сирии и Ливии.

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Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе
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