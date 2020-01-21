В Китае четвертый человек умер от нового вируса

Болезнь, вероятно, передается воздушно-капельным путём

В Китае зафиксирована четвёртая смерть от коронавируса пневмонии нового типа. В настоящее время лечение проходят 169 человек, из них девять находятся в критическом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Во вторник Всемирная организация здравоохранения проведёт экстренное заседание чрезвычайного комитета. Накануне китайские власти признали, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку. Вероятнее всего, воздушно-капельным путём.

Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде и Австралии. Повышенные меры безопасности введены в аэропортах США, куда прибывают рейсы из Китая. Как сообщают в российском Минздраве, экспресс-тест на выявление коронавируса нового типа наши медики представят уже в феврале.

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