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Сами виноваты: россиянам объяснили, как крадут деньги с банковских карт

09:50
  • вторник
  • 21 января 2020

Граждане не заботятся о безопасности данных

Самый популярный способ воровства денег со счетов россиян – с использованием фотографий банковских карт. Привычка граждан обмениваться снимками карт в мессенджерах оборачивается для них потерями, пояснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
У банков появится новый повод блокировать карты россиян

По словам представителя банка, мошенникам достаточно совсем немного информации о потенциальной жертве, чтобы разговорить ее с помощью методов социальной инженерии. Зачастую злоумышленникам достаточно знать  фамилию, имя, отчество и номер телефона человека.

ПИН-коды и CVC-коды банковских карт нелегко найти даже в теневом интернете. А вот номера "пластика", благодаря беспечности многих россиян, находятся легко

"Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну", — цитирует Кузнецова РИА Новости.

В последнее время участились случаи воровства денег со счетов россиян с помощью телефонных звонков – когда мошенники представляются сотрудниками банка. В 2017 году только в Сбербанк поступило 160 тысяч жалоб. А в прошлом году это число превысило 2 миллиона.

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