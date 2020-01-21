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Коммунисты возложили цветы к Мавзолею в день смерти Ленина

15:00
  • вторник
  • 21 января 2020

Политик скончался 96 лет назад

21 января по всей России чтят память одного из крупнейших политических и государственных деятелей - Владимира Ленина. Со дня смерти вождя революции и первого главы советского правительства исполнилось 96 лет.

В Москве главные торжества проходят у Мавзолея. Там собрались руководители КПРФ, депутаты Государственной Думы и региональных парламентов, а также представители общественных организаций. Они возложили цветы и венки, передает "ТВ Центр".

Деятельность Владимира Ленина вызывает много споров у специалистов, его считают одним из наиболее значимых революционеров в истории. А его труды изучают во всём мире.

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Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина
Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина
Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина
Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина
Возложение венков и цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение венков и цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение венков и цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение венков и цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение венков и цветов к Мавзолею Владимира Ленина
Возложение венков и цветов к Мавзолею Владимира Ленина
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