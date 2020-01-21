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Москвичей ожидает рекордное тепло

12:02
  • вторник
  • 21 января 2020

Когда в столице похолодает?

В Санкт-Петербурге побит очередной температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до плюс шести градусов. Такого не было более чем за 60 лет метеонаблюдений. Из-за высокой температуры начала расти трава, а на деревьях даже сформировалась почки, передает "ТВ Центр".

Аномально тепло и в Москве. В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. А из-за мокрого снега на дорогах может образоваться наледь. По прогнозам Гидрометцентра, мороза в ближайшие 10 дней можно не ждать.

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