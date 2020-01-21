Республиканцы намерены рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

Процесс начинается в Сенате

В Сенате США во вторник начнётся рассмотрение дела об импичменте президента. Прения сторонников и противников Дональда Трампа должны завершиться принятием резолюции. Политическая борьба продолжается и на улицах, где демократы и республиканцы разыгрывают карту возможного ограничения оборота оружия.

Несколько часов столица штата Вирджиния Ричмонд находилась на осадном положении. На улицах - тысячи людей с оружием в руках. Многие надели камуфляжную форму. Накануне акции власти города ввели повышенные меры безопасности и запретили ношение любого оружия возле местного Капитолия. Но даже полиция не смогли обеспечить полное выполнение этих требований, передает "ТВ Центр".

Массовую акцию вооруженных людей в так называемый "День лобби" организовала Лига защиты граждан Вирджинии. Власти штата предложили ужесточить контроль за приобретением и ношением оружия. В частности, продавать не более одного ствола в месяц одному человеку, не более 10 патронов в одном магазине и конфисковывать оружие у тех, чьё поведение признано опасным. В итоге к акции протеста присоединились сторонники Второй поправки конституции со всей страны.

Линии на ограничение оборота оружия в США традиционно придерживаются демократы. Представители этой партии сейчас руководят штатом Вирджиния. Республиканцы, напротив, выступают за незыблемость Второй поправки, гарантирующей каждому гражданину свободу покупки и ношения оружия. Споры усилились в прошлом году. Он стал рекордным для Соединенных Штатов по числу инцидентов с применением оружия, большинство закончились гибелью людей. Стреляли в торговых центрах, на улицах и даже в школах. Очевидно, что и приезд в Ричмонд тысяч вооруженных людей не сулил ничего хорошего. Но обошлось. Участники акции, несмотря на грозный вид, старались излучать спокойствие и дружелюбие.

Воспользовался ситуацией и президент Трамп. Снова обвинил демократов в ущемлении прав граждан: "Ваша 2-я Поправка подвергается очень серьезной атаке в Великом Содружестве Вирджинии. Вот что происходит, когда вы голосуете за демократов, они заберут ваше оружие. Республиканцы выиграют Вирджинию в 2020 году. Спасибо, демократы!"

Ну а демократы продолжают обвинять Трампа. Сегодня в Сенате наконец начнется рассмотрение дела об импичменте. Свои доказательства нарушений, допущенных президентом, представят семь конгрессменов-демократов во главе с Адамом Шиффом. Но политологи сходятся во мнении: шансов у них немного. Республиканское большинство в сенате уже выдвинуло свои условия: дело должно рассматриваться в ускоренном режиме. На представление всех документов и прения сторон отведены считанные часы и теоретически все может закончиться уже в ближайшие два дня.

Накануне адвокаты Трампа посетили Капитолий, где представили 110-страничный доклад, который подтверждает то, что не устают повторять в Белом доме: демократы затеяли расследование вовсе не для того, чтобы выяснить правду. А импичмент - политический инструмент в руках противников Трампа, который, несмотря на угрозу отставки, на два дня улетел на международный экономический форум в Давос. Чем вызвал еще большую критику в стане демократов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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