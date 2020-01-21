Елизавета II отобрала у Меган Маркл подаренное принцем Гарри кольцо

Семейная реликвия останется в Британии

Появилась информация о том, что Елизавета II запретила Меган Маркл носить королевские украшения. Жене принца Гарри якобы закрыли доступ в сокровищницу британских монархов.

Российские СМИ сообщили со ссылкой на Woman's Day, что Елизавета II потребовала от Маркл вернуть ей кольцо с голубым камнем, которое принц Гарри подарил возлюбленной после брачной церемонии. По некоторым данным, это не единственное украшение, которое забрали у Меган.

Как рассказал анонимный источник, королева также хотела отобрать обручальное кольцо экс-актрисы. Эту драгоценность носила еще принцесса Диана. Однако Меган смогла оставить кольцо у себя.

По слухам, после ухода из королевской семьи Меган Маркл также может лишиться нарядов и сумок, купленных на деньги королевской семьи. Так ли это, покажет время.

Ранее принц Гарри заявил, что они с женой не собираются навсегда покидать Британию. Они хотят служить королеве, но без государственного финансирования.

В Букингемском дворце сообщили, что герцоги Сассекские могут лишиться своих титулов уже весной. Напомним, супруги решили отделиться от монаршей семьи после многочисленных скандалов, в ходе которых они становились объектами яростной критики со стороны общественности.

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