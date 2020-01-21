Названы провоцирующие развитие рака привычки

Опасным может быть даже горячий суп

Провоцирующие развитие онкологических заболеваний факторы собрали воедино немецкие специалисты. В большинстве своем это привычные людям действия – которые, тем не менее, могут привести к серьезным последствиям.

Так, частые перелеты могут спровоцировать развитие рака кожи. Риск повышается из-за того, что стекла самолетов пропускают до 47% ультрафиолетовых лучей.

Рак печени, рта, горла и молочной железы может развиться у любителей горячительных напитков. Медики напоминают, что мужчине позволительно употреблять в день не более полулитра пива. Для женщин норма вдвое меньше.

Еще один источник угрозы – смартфон. Особенно опасно с ним засыпать. Врачи утверждают, что свет от гаджета затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина. А понижение его уровня в организме повышает риск развития онкологии.

Пристрастие к горячим супам и напиткам также вредит организму. Жидкость, температура которой выше +65°C, повреждает ткани и клетки пищевода – что также провоцирует развитие рака, пишет немецкое издание Focus.

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