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Бывшего главу Интерпола посадили на 13 лет за коррупцию

10:47
  • вторник
  • 21 января 2020

Мэн Хунвэй получил взятку в 2 миллиона долларов

В Китае вынесли приговор бывшему главе Интерпола и экс-замминистра общественной безопасности КНР. Решением народного суда Мэн Хунвэя получил 13,5 года лишения свободы.

Кроме того, он должен заплатить штраф в 2 миллиона юаней, это около 300 тысяч долларов. Обжаловать решение суда Хунвэй не намерен.

Мэн Хунвэй был задержан в октябре 2018 года. На родине бывшего главу Интерпола обвиняли в коррупции и превышении служебных полномочий. Будучи заместителем министра общественной безопасности, он получил взятки в размере 2 миллионов долларов, пишет ТАСС.

Спустя полгода его исключили из Компартии за нарушение партийной дисциплины. В апреле Хунвэй был заключен под стражу.

В 2004 году Мэн Хунвэй возглавил китайский отдел международной полиции. В ноябре 2016-го был избран президентом Интерпола.

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