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Украинец застрелил друга из-за спора о Порошенко и Зеленском

10:58
  • вторник
  • 21 января 2020

Участники боевых действий в Донбассе не сошлись во мнениях

Диспут о достоинствах бывшего и действующего президентов Украины завершился трагически. Двое участков боевых действий в Донбассе выясняли, кто лучше справляется с обязанностями главы государства – Петр Порошенко или Владимир Зеленский.
Зеленский хочет провести переговоры по Донбассу без участия России

"Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен – Петр Порошенко или Владимир Зеленский", – рассказали в пресс-службе полиции Киевской области изданию "Факты.ua".

Спор продолжился и после того, как мужчины сели в автомобиль и отправились домой. Поскольку граждане Незалежной были в подпитии, цивилизованные аргументы у них скоро иссякли. По данным полиции, водитель притормозил, взял спрятанное в машине охотничье ружье и застрелил своего оппонента.

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