Принца Гарри сняли на видео в аэропорту Канады

Он давно не видел жену и сына

Журналисты заметили принца Гарри в аэропорту Канады. Он спешил увидеть Меган Маркл и восьмимесячного сына Арчи.

Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором внук Елизаветы II с сумкой за плечом спускается с трапа самолета Bombardier и в сопровождении охранников садится в автомобиль Toyota.

Журналисты сделали вывод, что герцог Сассекский был счастлив вернуться в страну, которая вскоре станет для него второй родиной. Через считанные минуты после приземления, как пишет издание The Sun, Гарри добрался до дома, где сейчас живут Меган Маркл и Арчи.

Уточняется, что принц прибыл в Канаду из лондонского аэропорта Хитроу. Накануне Гарри побывал на британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне и встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. До этого герцог участвовал в решении вопросов, связанных с отделением от королевской семьи.

Напомним, в январе принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что хотят жить на две страны и получить финансовую независимость. Они отказались от титулов и королевских привилегий. Супруги пообещали вернуть казне около 3,1 миллиона долларов, потраченных на ремонт их особняка.

По некоторым данным, Маркл планирует озвучивать персонажей мультфильмов для компании Disney. Чета также намерена заниматься благотворительными делами.

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