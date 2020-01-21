Видео с места пожара с 11 погибшими в Томской области

Пожар произошел в деревянном строении

Расследованием смертельного пожара в Томской области займется центральный аппарат Следственного комитета. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Страшный пожар произошел в деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района. По последним данным, погибли 11 человек. Еще двое сумели спастись. Следователи выяснили, что деревянное строение не было предназначено для проживания людей. Помещение отапливалось обогревателями, неисправность которых могла привести к возгоранию.

Видео с места пожара публикует ТВЦ.RU.

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