Кокорин решил отдохнуть от "Зенита" в Сочи

Футболист проведет на курорте остаток сезона

Александр Кокрин отправится в Сочи. Нападающего питерского "Зенита" передали на правах аренды сочинскому клубу, передает Sport24.

"Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде", — сообщили представители "Сочи".

К Александру Кокорину, его брату Кириллу и другу, полузащитнику Павлу Мамаеву приковано внимание после их прошлогодней выходки. Компания спортсменов-дебоширов устроила две драки в центре столицы – после чего попали в СИЗО, а затем под суд. Футболисты вышли на свободу в сентябре 2019-го, "Зенит" предложил Кокорину контракт.

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