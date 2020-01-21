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"Покорители холода" в Якутии завершили необычную экспедицию

12:15
  • вторник
  • 21 января 2020

Они искали полюс абсолютного холода

В Якутии - настоящая зима. Именно там участники экспедиции "Покорители холода" провели 9 дней в поисках самой низкой температуры. Удалось ли зафиксировать рекордные показатели?

От просмотра этого видео мороз по коже. А участникам необычной экспедиции, кажется, даже жарко. Им бы еще похолоднее. Где еще проверить знаменитый фокус с кипятком? Или прокатиться на оленьих упряжках? Впрочем, там, куда забрались участники экспедиции, другого транспорта и нет.

9 дней по якутской мерзлоте, накручивая десятки километров в поисках полюса абсолютного холода. Четверо отважных добровольцев в самый разгар зимы держат путь от Якутска через Хандыгу прямиком в тундру. Но тут пути их разошлись. Одна команда отправилась в Оймякон. Где рекордно низкую температуру – минус 67 градусов – зафиксировали в 1933-м году. Вторая команда разбила лагерь в Верхоянске, на территории не менее морозной. Для чистоты эксперимента свои замеры исследователи проводят в самые холодные часы – с 6 утра до 12.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой

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