"Будут ставить пластину": Елена Воробей показала страшный перелом

Она не теряет чувства юмора, несмотря на боль

52-летняя актриса Елена Воробей, которая сломала руку при падении на сцене в Ногинске, легла на операцию.

"Кто куда, а я на операцию. Вот такого отпуска у меня точно не было", - написала артистка в Instagram. При этом она выложила видео, на котором попыталась помахать поклонникам своим "подбитым крылышком". В кадр попали синяки на загипсованной руке Воробей. Ролик она записала в больничной палате незадолго до операции.

"Будут ставить пластину, какие-то винтики, потому что косточки разъехались, были плохо зафиксированы", - рассказала Елена Воробей. Она получила перелом неделю назад, но рука до сих пор болит.

Юмористка старается не терять чувства юмора, несмотря на боль. Она вспомнила, что упала во время танцев под песню Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". "Зато теперь я точно знаю, что значит "танцевать до упаду". Я не могу без приключений", - пошутила она.

- Ну теперь все понятно, - написал Стас Костюшкин, отправив Воробей сердечко.

- Надо, значит, так было случиться, все будет хорошо! - пишут в Сети.

- Елена, вы же боец… Все заживет. Но впредь берегите себя, вы нам очень нужны.

- Это печальный опыт! Успешной вам операции! Выздоравливайте!

- Воробушек наш дорогой, любим сильно. Удачи.

Напомним, что из-за падения Елене Воробей пришлось прервать выступление в Ногинске. Ее отправили в больницу. Артистка пообещала вернуться в город 7 февраля.

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