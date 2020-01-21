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Компания Boeing скрывала недостатки конструкции 737 с 2009 года

12:01
  • вторник
  • 21 января 2020

Ошибку обнаружили после аварии турецкого лайнера в Амстердаме

Компания Boeing в течение почти 10 лет скрывает данные о недочетах в конструкции некоторых своих моделей. В частности, сбой в работе системы в лайнерах 737 был обнаружен еще в 2009 году. Его выявила комиссия после крушения самолета авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама.
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Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines потерпел катастрофу в феврале 2009 года при посадке в амстердамском аэропорту "Схипхол". Лайнер не долетел 500 метров до посадочной полосы. Ударившись хвостом о распаханное поле, самолет развалился на три части. Погибли 9 человек из 128 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа, 86 пострадали.

Как пишет NY Times, причиной этой катастрофы, а также последовавших аварий лайнеров компаний Lion Air и Ethiopian Airlines стал выход из строя одного из датчиков. Однако комиссия по расследованию в итоге скрыла этот факт: отмечается, что представители Boeing и американских транспортных властей оказали давление на экспертов.

В марте 2019 года Boeing 737-800 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. После этого происшествия 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, а многие авиакомпании приостановили эксплуатацию таких лайнеров, напоминает РИА Новости.

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