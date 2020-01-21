Кремль объяснил темпы работы над поправками в Конституцию

Инициативы президента всегда рассматриваются в приоритетном порядке

Дмитрий Песков объяснил высокие темпы работы над поправками в Конституцию России. По его словам, любые инициативы президента рассматриваются и реализуются в приоритетном порядке.

"Это реальность, в которой мы существуем, и это абсолютно понятная и ясная реальность", - добавил представитель Кремля. Его слова приводит "Интерфакс".

Четких сроков завершения работы над предложениями в Кремле не ставят. При этом откладывать "в долгий ящик" реализацию не будут.

Песков отметил, что рассмотрение и принятие поправок в Основной закон будет сопровождаться массированным обсуждением. По его словам, информационная компания еще только предстоит.

19 января Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию России. Согласно предложениям президента, Госдума получит право утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства. Руководители силовых ведомств будут назначаться главой государства после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, в Конституции будут закреплены ряд социальных гарантий, а также приоритет Основного закона перед международными договорами. Накануне президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.

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