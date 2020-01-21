Столтенберг: дроны НАТО разглядывают российскую глубинку

Генсек рассказал об "уникальном" оружии альянса

НАТО обладает уникальными технологиями, которые позволяют видеть все, что происходит в России, заявил генсек Североатлантического альянса. По словам Йенса Столтенберга, речь идет о новых стратегических беспилотниках Global Hawk.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны", — заявил Столтенберг в интервью норвежскому изданию Verdens Gang.

Как сообщает издание, обновленные американские беспилотники Global Hawk смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты в 18 километров фиксируют все, что происходит в радиусе 200 километров. Столтенберг убежден, что это дает НАТО уникальное преимущество перед Россией или Китаем.

Отмечается, что два беспилотника сейчас проходят испытания на итальянском острове Сицилия. Всего НАТО приобрела десять Global Hawk – еще три прибудут в Италию в течение года.

Беспилотные разведчики часто появляются у российских границ - в частности, в районе Крыма, Краснодарского края и над Балтийским морем. Часто появление дронов фиксируют и около российских баз в Сирии. На призывы Минобороны России прекратить подобную практику Пентагон не реагирует.

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