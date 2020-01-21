Вступление в силу изменений в Конституцию не будет одномоментным

В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию

Верховный суд, Совет Федерации и региональные власти до среды должны подготовить отзыв на проект о поправках в Конституцию, внесённый накануне президентом России. Такое решение было принято на заседании Совета Госдумы, передает "ТВ Центр".

Саму инициативу в нижней палате парламента рассмотрят 23 января - об этом сообщил Вячеслав Володин. В Думе также отметили - нормы проекта не будут вступать в силу одномоментно, так как большое количество законов требует корректировок. А процедура общероссийского голосования по поправкам будет готовиться совместно с Центризбиркомом.

Изменения в Основной закон во вторник обсудили и члены рабочей группы. В частности, они единогласно поддержали предложенные президентом поправки, которые закрепляют в Конституции обязательную индексацию пенсий, пособий, МРОТ и других выплат.

В целом поправки коснутся нескольких глав, в частности, ужесточатся требования к кандидатам на пост президента, а также к госслужащим. Кроме того, в ближайшее время будет определен статус Госсовета, который обеспечит взаимодействие органов власти и будет участвовать в определении приоритетных направлений внутренней и внешней политики.

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