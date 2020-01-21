Собянин ответил на вопросы о внедрении электронной медкарты

Что чаще всего спрашивают москвичи?

20 тысяч москвичей уже подали заявки на доступ к электронной медицинской карте. Такая возможность появилась у горожан неделю назад, а во вторник на часто задаваемые вопросы ответил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

Так, жители спрашивают, зачем при заполнении заявки надо прикладывать фотографию с паспортом в руке. Мэр уточняет, что речь идёт о личных медицинских данных, особо чувствительных, поэтому заявки разбирает не автоматика, а специалисты в ручном режиме. Они сверяют "селфи" заявителя с фото в паспорте, чтобы убедиться, что человек запрашивает именно свою карту.

Ещё один часто встречающийся вопрос, как обеспечивается защита личных данных при входе в медицинскую карту. Мэр столицы отвечает, что используется точно такая же система, как и в банке. После ввода логина и пароля на мобильный телефон приходит SMS с кодом, после ввода которого можно попасть в медицинскую карту.

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