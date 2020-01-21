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Собянин: средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла на 20% – до 54 км/час

15:22
  • вторник
  • 21 января 2020

В столице растет популярность общественного транспорта

Во вторник в Москве подвели итоги работы транспортного комплекса за прошедший год. Средняя скорость на основных магистралях выросла на 20 процентов, а доехать от МКАД до центра столицы теперь можно быстрее, передает "ТВ Центр".

"Рост среднесуточной скорости движения на основных магистралях на 20% по сравнению с 2010 годом - с 45 до 54 км/ч в 2019 году (при увеличении количества машин в Московском транспортном узле за эти же годы примерно на 40%). Среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось на 20% - с 67 минут в 2010 году до 54 минут в 2019 году", - говорится в материалах пресс-службы столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы.

При этом сократилось количество поездок на личном транспорте. Зато растёт популярность общественного. Москвичи и гости столицы все чаще выбирают автобусы, троллейбусы, метро, МЦК, а с конца прошлого года ещё и МЦД. Это не только комфортные условия и удобные пересадки, но и способы оплаты, в том числе банковской картой или телефоном.

Пассажиры активно пользуются и альтернативными видами транспорта. Велосипеды, самокаты, а ещё вместо личной машины выбирают такси и каршеринг.

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