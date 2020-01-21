В Москворечье-Сабурово жильцы более 30 коммуналок получат отдельные квартиры

Это стало возможным благодаря программе реновации

Жители более 30 коммуналок в районе Москворечье-Сабурово переедут в отдельные квартиры. Вместо одной комнаты они получают однокомнатную квартиру. Всё это по программе реновации, передает "ТВ Центр".

Всего в новостройку на улице Борисовское пруды переезжают семьи из соседнего дома с этой же улицы, а также из четырёх домов с Каширского шоссе. Сам новый дом состоит из восьми секций высотой от 6 до 22 этажей. Здесь боле 300 квартир с различным количеством комнат вплоть до пяти.

Ордера начали выдавать ещё в конце декабря. С переездом жителям в случае необходимости помогает город, а сами квартиры уже с отделкой.

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