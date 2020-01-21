В Подмосковье изъяли 180 тонн опасной "незамерзайки"

В производстве использовался ядовитый метиловый спирт

180 тонн ядовитой стеклоотмывающей жидкости изъяли полицейские в Сергиевом Посаде. Сбывался товар, как водится, на трассах и авторынках, передает "ТВ Центр".

Подпольное производство располагалось в промзоне. В огромном ангаре оперативники нашли автоматические производственные линии, а ещё почти 40 тысяч канистр с готовой "незамерзайкой" и этикетки. На них, правда, не указывалось, что в состав жидкости входит ещё и метиловый спирт, очень опасный для здоровья человека. Трудились в помещении, да и жили там же 50 мигрантов. Все нелегальные.

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