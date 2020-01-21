В Измайлове временно закрыли хаски-парк

Пока не найдено нарушений

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. Активисты выступили в защиту собак - выложили в сеть фотографии и видео, на которых псы выглядят истощёнными, а условия содержания антисанитарными. Но администрация уверяет: всё снято в другом месте, и к парку никакого отношения не имеет.

Эти кадры выложили в соцсеть зоозащитники. Владельца хаски-парка в Измайлово они обвинили в жестоком обращении с животными. Администрация парка, учитывая эти обвинения, работу питомника сразу остановила, передает "ТВ Центр". Начали разбираться.

"Многие фотографии, которые распространяют в СМИ, в соцсетях, они сделаны не здесь. Они не имеют отношения к территории парка. Их распространение затрудняет объективность", - рассказала начальник отдела по связям с общественностью Измайловского парка культуры и отдыха Кристина Меркулова.

Поскольку с жалобами обращались и в Мосгордуму, сюда приехал председатель комиссии по экологической политике Александр Соловьев.

Хозяин животных - Николай Рудаков. Профессионалы давно имели к нему претензии из-за его питомника в Тверской области, где содержание собак тоже вызывало много вопросов. На хаски-форумах - жаркие обсуждения его деятельности. А пять лет назад судьи-кинологи после очередного соревнования предостерегали руководителей клубов.

Два года назад Рудакова и вовсе исключили из Федерации ездового спорта. Теперь он зарабатывает, устраивая катание москвичей. Не скрывает - сейчас две собаки с проблемами. У одной поврежден глаз во время драки с медвежонком - тоже вопрос, как такое могло случиться. У второй - рана на лапе.

Несмотря на обвинения в жестоком обращении, все собаки с хозяином и гостями ведут себя дружелюбно. Несмотря на то, что ни депутат, ни администрация Измайловского парка явных нарушений не нашли, хаски-парк до выяснения всех обстоятельств решили закрыть.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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