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Повернувшийся спиной к народу Зеленский в бронежилете разозлил украинцев

12:57
  • вторник
  • 21 января 2020

Официальная страница в Facebook не вмещает комментариев

Новая фотография обложки официальной страницы президента Украины в соцсети Facebook возмутила сограждан Владимира Зеленского. Мало того, что глава государства повернулся спиной к своему народу – он еще и в бронежилете, гневаются комментаторы.
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"Это из Омана или в ожидании чартера на Москву?", "Настоящий полковник!", "Показуха и пиар", "Володя, хватит превращать страну в шоу ради одного актера. Хватит ловить хайп на чужом горе", – комментируют снимок подписчики.

Фотография, судя по всему, была сделана в День Независимости Украины. Президент Незалежной изображен стоящим в профиль перед военным оркестром ВСУ и, видимо, хором в белых одеждах.

Комментаторы указали президенту на чрезмерный, по их мнению, пафос снимка. Осудили Зеленского и за то, что он выбрал для своей страницы фото, на котором стоит спиной к народу. Еще больше досталось украинскому лидеру за то, что он вышел к народу в бронежилете – подписчики разглядели это на снимке, сделанном с другого ракурса.

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