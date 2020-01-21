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Пожар в детской поликлинике в Москве попал на видео

15:29
  • вторник
  • 21 января 2020

Никто не пострадал

Около часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы потушить пожар в детской поликлинике на юго-западе Москвы. Густой белый дым вырывался из кабинета на втором этаже, передает "ТВ Центр".

Горела оргтехника на площади в 10 квадратных метров. В целях безопасности из здания срочно эвакуировали всех, кто там находился, в том числе и детей. Никто не пострадал. Сейчас в здание пускают - пока только сотрудников.

Ещё два пожара произошло в Москве минувшей ночью. В поселении Марушкино, в ТиНАО, загорелся заброшенный двухэтажный дом. Огонь быстро охватил площадь 120 квадратных метров. Обрушились деревянные перекрытия на втором этаже, а также крыша. Спасателям удалось оперативно справиться с огнём, и он не успел перекинуться на соседние строения.

А на Белозёрской улице пожар возник в 4-этажном здании, предназначенном под снос. Там огонь занял 800 квадратных метров. Внутренняя отделка и мебель при горении выделяли едкий серый дым, который вырывался наружу из разбитых окон.  Сведений о пострадавших не поступало.

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