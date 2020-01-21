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Волочкова раскрыла подробности своей грядущей свадьбы

13:28
  • вторник
  • 21 января 2020

О втором ребенке она пока не задумывается

Балерина Анастасия Волочкова, которая 20 января отметила свое 44-летие, рассказала о возлюбленном и назвала примерную дату свадьбы.
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Свой день рождения Волочкова отметила в караоке-клубе. Ее избранник на мероприятие на пришел. Артистка пока не хочет показывать его публике. По словам знаменитости, он подарил ей 305 белых роз. 

"Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020", - цитирует "королеву шпагата" kp.ru

Волочкова сказала, что на свадьбе у нее будет семь платьев и, возможно, бриллиантовая корона. 

По словам звезды, о втором ребенке она пока не думает. Ей хватает любви своей дочери Ариадны. Напомним, Волочкова родила ее от бизнесмена Игоря Вдовина, с которым она не состояла в официальном браке. 

Артистка выразила мнение, что рождение детей не скрепляет брак. "Самое главное - мои отношения с любимым. Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной", - сказала Анастасия Волочкова, добавив, что счастье любит тишину. 

В ноябре прошлого года Волочкова призналась, что ее сердце занято уже больше года. 

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