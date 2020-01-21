Володин предложил оштрафовать Водонаеву на 100 миллионов

По мнению спикера Госдумы, телеведущая словами о "быдле" оскорбила россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на скандальное высказывание телеведущей Алены Водонаевой о том, что после предложения об увеличении размера материнского капитала рожать начнет "быдло, которому не хватает денег на бутылку водки". Председатель нижней палаты парламента предложил наказать ее за оскорбление.

По мнению Володина, Водонаева оскорбила россиян, "присвоив им определенный статус". Мимо хамства "проходить нельзя", уверен спикер. Телеведущую он назвал "бесстыдницей".

"Нам не только надо говорить об этом, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше такие разговоры стимулировали. Она нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше", - возмутился Володин.

Он напомнил, что за оскорбление общества предусмотрен штраф. Володин предложил наказать Водонаеву на 100 миллионов рублей.

"В следующий раз говорить не будет. Нашла быдло… Пускай встанет и работает там, где люди зарабатывают те деньги, которые им не позволяют многое себе купить и решать те вопросы, которые требуется", - заключил спикер Госдумы.

В ходе послания Федеральному Собранию 15 января Владимир Путин предложил увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Телеведущая Алена Водонаева усомнилась, что это поможет изменить ситуацию в демографии. По ее мнению, проблема не в размере маткапитала, а в уровне жизни россиян.

"Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - написала Водонаева в своем инстаграме.

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