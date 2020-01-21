ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под конвоем: беглого Порошенко решили принудительно доставить на допрос

13:33
  • вторник
  • 21 января 2020

Экс-президент игнорирует настойчивые приглашения ГБР

Государственное бюро расследований Украины готовит документы для принудительного привода на допрос бывшего президента Незалежной. Петра Порошенко уже неоднократно приглашали для дачи показаний в ГБР, однако занятой политик игнорирует.
Киев обязали расследовать разграбление Украины Обамой в сговоре с Порошенко

"Порошенко Петр Алексеевич был вызван сегодня на 10.30 для допроса по уголовному делу, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Не пришел без уважительных причин, повестки были направлены в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом", - сообщил журналистам начальник отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

Петр Порошенко уже 27 раз проигнорировал требование следователей прибыть в ведомство и дать свидетельские показания. Сам бывший президент заявлял, что примет приглашение, как только получит повестку. Однако и после того, как повестку ему послали, лидер "Европейской солидарности" от визита уклонился, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.