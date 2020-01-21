Под конвоем: беглого Порошенко решили принудительно доставить на допрос

Экс-президент игнорирует настойчивые приглашения ГБР

Государственное бюро расследований Украины готовит документы для принудительного привода на допрос бывшего президента Незалежной. Петра Порошенко уже неоднократно приглашали для дачи показаний в ГБР, однако занятой политик игнорирует.

"Порошенко Петр Алексеевич был вызван сегодня на 10.30 для допроса по уголовному делу, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Не пришел без уважительных причин, повестки были направлены в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом", - сообщил журналистам начальник отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

Петр Порошенко уже 27 раз проигнорировал требование следователей прибыть в ведомство и дать свидетельские показания. Сам бывший президент заявлял, что примет приглашение, как только получит повестку. Однако и после того, как повестку ему послали, лидер "Европейской солидарности" от визита уклонился, напоминает РИА Новости.

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