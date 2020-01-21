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Рассерженная кошка двое суток держала хозяйку на кухне

13:55
  • вторник
  • 21 января 2020

Женщину спас случайный прохожий

Два дня пришлось просидеть взаперти владелице своенравной кошки в Архангельске. Пушистому питомцу что-то не понравилось, и она набросилась на хозяйку.
Кошка выбросила из окна девятого этажа 7-летнюю девочку

Как позже рассказала женщина, кошка "просто взбесилась". Разъяренное животное заблокировало свою владелицу на кухне и не выпускала два дня. Как только хозяйка пыталась открыть дверь, зверь нападал на нее.

Доведенная до отчаяния женщина звала на помощь. В конце концов случайный прохожий заметил ее в окне третьего этажа и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС проникли в квартиру и поймали разъяренного зверя с помощью одеяла. Возмущенную таким обращением кошку поместили в переноску, которую торжественно вручили спасенной хозяйке, передает "Двина-Информ".

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