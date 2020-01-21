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Собянин: число погибших в ДТП в Москве сократилось на 42%

13:57
  • вторник
  • 21 января 2020

Столица - лидер среди городов России по безопасности дорожного движения

Число погибших в ДТП в Москве за 10 лет уменьшилось на 42%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства.

"Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. В 2019 г. продолжилась тенденция сокращения количества погибших в ДТП. Количество жертв ДТП сократилось на 5,4% по сравнению с 2018 г. и на 42% по сравнению с 2010 г.", - говорится в сообщении.

Коэффициент социального риска - число погибших в ДТП на 100 тыс. населения – составил 3,5. За 10 лет он снизился почти в два раза.

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