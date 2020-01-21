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Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

14:30
  • вторник
  • 21 января 2020

Звезда показала стройные ноги

43-летняя актриса Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя образе. Заслуженная артистка России крайне редко надевает откровенные наряды, но в этот раз она удивила публику.
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Звезда "Бригады" выступила на концерте памяти творчества Владимира Высоцкого. Перед зрителями она появилась в жакете и колготках в сетку, продемонстрировав свои стройные ноги. 

Вместе с ней на сцену вышли мужчины в костюмах и шляпах. Во время исполнения песни Гусева ухватила одного из них за шею. 

Фото с шоу звезда выложила в Instagram. Среди хештегов она указала фильм "Вооружен и очень опасен", для которого Высоцкий написал семь текстов. 

Поклонников поразил смелый образ, который примерила на себе Екатерина Гусева. Кинозвезду завалили комплиментами. Правда, не обошлось и без шуток. Один подписчик, например, предположил, что у Гусевой перед выступлением украли юбку, вот и пришлось красоваться в одних колготках. 

- Сменили имидж?

- Катя, такие красивые ножки. 

- Катя, я в восторге... Ты супер!

- Очень опасна!

- Держитесь, мужчины, у экранов. Космос какой-то.

Напомним, что с 1996 года Гусева состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. У них есть сын и дочь. 

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