Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Звезда показала стройные ноги
43-летняя актриса Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя образе. Заслуженная артистка России крайне редко надевает откровенные наряды, но в этот раз она удивила публику.
Звезда "Бригады" выступила на концерте памяти творчества Владимира Высоцкого. Перед зрителями она появилась в жакете и колготках в сетку, продемонстрировав свои стройные ноги.
Вместе с ней на сцену вышли мужчины в костюмах и шляпах. Во время исполнения песни Гусева ухватила одного из них за шею.
Фото с шоу звезда выложила в Instagram. Среди хештегов она указала фильм "Вооружен и очень опасен", для которого Высоцкий написал семь текстов.
Поклонников поразил смелый образ, который примерила на себе Екатерина Гусева. Кинозвезду завалили комплиментами. Правда, не обошлось и без шуток. Один подписчик, например, предположил, что у Гусевой перед выступлением украли юбку, вот и пришлось красоваться в одних колготках.
- Сменили имидж?
- Катя, такие красивые ножки.
- Катя, я в восторге... Ты супер!
- Очень опасна!
- Держитесь, мужчины, у экранов. Космос какой-то.
Напомним, что с 1996 года Гусева состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. У них есть сын и дочь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"